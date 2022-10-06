«Со всеми в окопе сижу». Российский оккупант рассказал о попадании в окружение и расплакался — перехват ГУР 6 октября, 10:25 Российские оккупанты (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Российский оккупант рассказал о попадании в окружение и расплакался, перехват разговора опубликовало ГУР в Youtube.

По словам оккупанта, их там максимум 500 человек и они надеются «свалить куда-то».

«Нас, вроде, в окружение берут. Нас тут максимум человек 500», — сказал он.

Российский военный заявил, что его на войну отправляли медиком.

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«Вроде как медиком сюда отправили, а по-идее…со всеми, даже не медик… Со всеми в окопе сижу. Я плачу», — сказал он собеседнице.

Американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что ровно месяц назад, 6 сентября украинские силы начали «маневренную фазу» своего контрнаступления в Харьковской области, которое теперь достигло Луганской.

Армии РФ не удалось удержать берега рек Оскол и Северский Донец и использовать их в качестве естественных преград, чтобы предотвратить проникновение украинских сил в уязвимые для армии РФ участки оккупированного Россией северо-востока Украины.