«На**й мы сюда полезли?». Российский оккупант эмоционально рассказал о войне, своем командовании и желании бежать в Россию — перехват ГУР
Российские оккупанты (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)
Российский оккупант эмоционально рассказал о войне, своем командовании и желании бежать в Россию, перехват разговора опубликовало ГУР в Youtube.
«На**й мы сюда полезли? На**й эта страна у*бищна нужна, б*я? Просто у*бищная! В карманах земля, бл*ть! В трусах — земля, бл*ть. Весь в грязи, бл*ть, как чмо», — сказал он собеседнице.
По словам оккупанта, его «уже тошнит от консервов».
«Я надеюсь раньше с**баться отсюда. Может, оно закончится на*уй», — сказал он.
Также российский военный обматерил свое командование.