«На**й мы сюда полезли?». Российский оккупант эмоционально рассказал о войне, своем командовании и желании бежать в Россию — перехват ГУР 3 октября, 15:44 Российские оккупанты (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Российский оккупант эмоционально рассказал о войне, своем командовании и желании бежать в Россию, перехват разговора опубликовало ГУР в Youtube.

«На**й мы сюда полезли? На**й эта страна у*бищна нужна, б*я? Просто у*бищная! В карманах земля, бл*ть! В трусах — земля, бл*ть. Весь в грязи, бл*ть, как чмо», — сказал он собеседнице.

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По словам оккупанта, его «уже тошнит от консервов».

«Я надеюсь раньше с**баться отсюда. Может, оно закончится на*уй», — сказал он.

Также российский военный обматерил свое командование.