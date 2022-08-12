Из-за личной обиды. Российский офицер на Донбассе помог накрыть из гаубиц позиции своих подчиненных — СМИ

12 августа, 17:58
Таким образом россиянин хотел заставить военных уважать себя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Таким образом россиянин хотел заставить военных уважать себя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский офицер на Донбассе направил огонь артиллерии РФ по позициям своих подчиненных из-за личного оскорбления. Об этом сообщает 24 телеканал со ссылкой на собственные источники в украинской разведке.

По их данным, инцидент произошел 9 августа в Донецкой области. Офицер младшего звена, который руководил недавно созданным подразделением, приказал военных выдвигаться на передовые позиции. После этого он передал российской артиллерии координаты, где находились его подчиненные, и лично корректировал огонь.

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Источник утверждает, что таким образом россиянин хотел заставить военных уважать себя.

«За день до этого один из солдат открыто послал высшего по званию из-за отсутствия опыта и ошибки при управлении подразделением. Так что оскорбленный офицер решил продемонстрировать каждому из солдат, чего он стоит», — пишет СМИ.

Все потери оккупантов, по данным источников, были списаны на боевые, а раненым, которым удалось выжить и вернуться, заявили, что их атаковали ВСУ.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донбасс Артиллерия Российские офицеры

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