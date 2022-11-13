Российский МиГ-31К проводил тренировочные полеты с ракетой Кинжал в Беларуси — мониторинговая группа 13 ноября, 15:14 Миг-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Кинжал (Фото:Белорусский Гаюн via Telegram)

Российский самолет МиГ-31К проводил тренировочные полеты с гиперзвуковой ракетой Кинжал в Беларуси, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

«В распоряжении Беларускі Гаюн появились фотодоказательства, что Миг-31К ВКС РФ с регистрационным номером RF-92339, который летал над Беларусью в сопровождении истребителя из Барановичей, проводил полёты, неся на себе гиперзвуковую аэробаллистическую ракету Х-47М2 Кинжал», — сообщает мониторинговая группа в Telegram.

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Отмечено, что фото впервые визуально подтверждает, что МиГ-31 с номером RF-92339 был переоборудован в модификацию К (которая может нести на себе Кинжал), до этого такая информация была только о RF-92462.



Беларускі Гаюн предполагает, что находящийся в Мачулищах третий МиГ-31К с номером RF-92333 также может нести на себе Кинжалы и способен запускать их с расстояния в 2000 км.



Ранее проект Беларускі Гаюн предположил, что РФ самолетами вывозит из Беларуси ракеты, амуницию или и то, и другое. Там не исключают, что все это могут поставлять российским группировкам на луганском и донецком направлениях.

