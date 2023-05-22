Российский криминалитет массово переезжает на временно оккупированные территории Украины — ЦНС 22 мая, 22:56 За небольшое «вознаграждение» местные полицейские закрывают глаза на создание новых криминальных ячеек (Фото:Центр национального сопротивления)

На временно оккупированные территории Украины массово переезжают представители российского криминалитета, которые находятся в розыске.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

«Многие российские уголовники, находящиеся в розыске в России, нашли убежище на временно оккупированных территориях. Оккупационная полиция не может выполнять правоохранительные функции», — говорится в сообщении.

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По данным Центра, за небольшое «вознаграждение» местные полицейские закрывают глаза на создание новых криминальных ячеек во временно оккупированных городах.

«В то же время и сами оккупационные администрации не слишком озабочены ситуацией, ведь „меры безопасности“ в понимании оккупантов заключаются не в обеспечении правопорядка, а в борьбе с партизанами и запугивании местных жителей», — добавили в ЦНС.

По их данным, российские преступники чувствуют себя вполне комфортно, и не только прячутся, но и, пользуясь безвластием, ищут новые пути для наживы.