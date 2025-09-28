Российская комбинированная атака на Киев: обломок ракеты повредил здание посольства Польши
Последствия российской атаки на Киев 28 сентября (Фото: Тимур Ткаченко / Telegram)
Во время российской атаки на Киев в ночь на воскресенье, 28 сентября, обломок ракеты повредил консульский отдел посольства Польши. Об этом пишет TVP World.
«Фрагмент ракеты повредил крышу, ту самую, которая была отремонтирована после предыдущей такой атаки. Убытки незначительны, но их оценка еще продолжается», — отметил представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский.
По его словам, в результате атаки никто не пострадал, и работа посольства не была прервана.
Ранее Вронский сообщал, что здание было повреждено «малокалиберным снарядом» или его частью. Как отметил представитель польского МИД, объект пробил крышу и упал в кухню здания.
Консульский отдел польского посольства расположен в отдельном здании, примерно в полукилометре от главного здания посольства, пишет TVP World.
В ночь на 28 сентября Россия массированно атаковала Украину ракетами и ударными БпЛА.
В Киеве последствия вражеских атак зафиксировали в семи районах. По данным КГВА, в столице погибли четыре человека, из которых 12-летняя девочка. Также 13 человек получили ранения.
В результате российской атаки было повреждено здание Института кардиологии, там погибли медсестра и пациент.
Также в Запорожье ракета попала в многоэтажный дом. Ранения получили более 20 человек.
В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российская атака на Украину продолжалась более 12 часов. РФ применила почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в частности Кинжалы.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщал, что в результате российской массированной атаки в ночь на 4 июля было повреждено здание польского консульства.