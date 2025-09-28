Российская комбинированная атака на Киев: обломок ракеты повредил здание посольства Польши

Во время российской атаки на Киев в ночь на воскресенье, 28 сентября, обломок ракеты повредил консульский отдел посольства Польши. Об этом пишет TVP World .

«Фрагмент ракеты повредил крышу, ту самую, которая была отремонтирована после предыдущей такой атаки. Убытки незначительны, но их оценка еще продолжается», — отметил представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, и работа посольства не была прервана.

Ранее Вронский сообщал, что здание было повреждено «малокалиберным снарядом» или его частью. Как отметил представитель польского МИД, объект пробил крышу и упал в кухню здания.

Консульский отдел польского посольства расположен в отдельном здании, примерно в полукилометре от главного здания посольства, пишет TVP World.

В ночь на 28 сентября Россия массированно атаковала Украину ракетами и ударными БпЛА.

В Киеве последствия вражеских атак зафиксировали в семи районах. По данным КГВА, в столице погибли четыре человека, из которых 12-летняя девочка. Также 13 человек получили ранения.

В результате российской атаки было повреждено здание Института кардиологии, там погибли медсестра и пациент.

Также в Запорожье ракета попала в многоэтажный дом. Ранения получили более 20 человек.

В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российская атака на Украину продолжалась более 12 часов. РФ применила почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в частности Кинжалы.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщал, что в результате российской массированной атаки в ночь на 4 июля было повреждено здание польского консульства.