«Самый ху*вый солдат — наш». Российский оккупант обсудил с сослуживцем низкий уровень подготовки мобилизованных — перехват ГУР 5 ноября, 07:47 Российские военные (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российский командир батальона обсудил с сослуживцем низкий уровень подготовки и дисциплины мобилизованных, перехват разговора в пятницу, 4 ноября опубликовало ГУР в YouTube.

«Самый ху*вый солдат — наш. Наш — самый ху*вый солдат. Самые пи*датые — там», — говорит командир оккупантов.

По его словам, мобилизованные «такой сброд, это пи*дец».

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В ответ собеседник заявил, что ему «тоже не самый лучший контингент давали».

Фото: НВ

По словам оккупанта, первый месяц с мобилизованными «вообще тяжело», но потом «мозги включаются».

Командир оккупантов заявил, что мобилизированые злоупотребляют алкоголем.

«Давайте, мы любим алкашей… В самую ж*пу засуну! Там не то, что водки, там воды х*й найдут они», — ответил ему собеседник.

Российская Новая газета Европа сообщила, что с начала так называемой частичной мобилизации в России погибли уже более 100 мобилизованных.

