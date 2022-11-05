«Самый ху*вый солдат — наш». Российский оккупант обсудил с сослуживцем низкий уровень подготовки мобилизованных — перехват ГУР
Российские военные (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)
Российский командир батальона обсудил с сослуживцем низкий уровень подготовки и дисциплины мобилизованных, перехват разговора в пятницу, 4 ноября опубликовало ГУР в YouTube.
«Самый ху*вый солдат — наш. Наш — самый ху*вый солдат. Самые пи*датые — там», — говорит командир оккупантов.
По его словам, мобилизованные «такой сброд, это пи*дец».
В ответ собеседник заявил, что ему «тоже не самый лучший контингент давали».
По словам оккупанта, первый месяц с мобилизованными «вообще тяжело», но потом «мозги включаются».
Командир оккупантов заявил, что мобилизированые злоупотребляют алкоголем.
«Давайте, мы любим алкашей… В самую ж*пу засуну! Там не то, что водки, там воды х*й найдут они», — ответил ему собеседник.
Российская Новая газета Европа сообщила, что с начала так называемой частичной мобилизации в России погибли уже более 100 мобилизованных.