Российский командир случайно сжег своих элитных разведчиков в Херсонской области — СМИ 1 сентября, 12:22 В Херсонской области оккупанты погибли от дружеского огня (Фото:Генштаб)

На захваченной территории Херсонской области оккупанты погибли от дружеского огня, вызванного некомпетентностью со стороны своего командования, сообщает 24 канал со ссылкой на источники в украинской разведке.

Собеседники телеканала рассказали, что инцидент произошел до контрнаступления ВСУ.

Во время боевого выхода российской разведгруппы командир одного из передовых подразделений получил приказ из штаба обстрелять позиции ВСУ зажигательными снарядами.

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Офицер передал координаты артиллерии, но совершил в них ошибку, на которую ему указали подчиненные. Тем не менее, вражеская артиллерия отработала по той точке, на которую указал неопытный командир.

Все снаряды ушли в посадку, где скрывались элитные российские разведчики спецназначения.

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От наказания командира «спасли» бойцы ВСУ. В ночь перед выездом в Херсонскую область в место, где находились руководители оккупационной армии, прилетели ракеты GMLRS. Практически все, кто был выбран для работы в комиссии по расследовании инцидента, погибли. Те же, кому удалось выжить, мгновенно забыли о своих планах и сосредоточились на собственном выживании.



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