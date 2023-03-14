Российский агент, который планировал убийства Буданова и Резникова, получил 12 лет тюрьмы
Боевик готовил покушения на Алексея Резникова и Кирилла Буданова (Фото:СБУ)
Печерский райсуд Киева приговорил к 12 годам тюрьмы организатора диверсионно-разведывательной группы ГРУ РФ, которая планировала убийство министра обороны и руководителя Главного управления разведки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Злоумышленник занимался подготовкой к физической ликвидации министра обороны и руководителя ГУР нашего государства, а также известного украинского активиста. За убийство каждого из них российские „кураторы“ обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч долларов», — сказано в сообщении.
Преступника задержали в августе 2022 года в Волынской области. По данным следствия, речь о жителе оккупированного Луганска, который воевал против защитников Украины в составе террористической организации «ЛНР» на Донбассе. После начала полномасштабного вторжения его завербовал сотрудник российской военной разведки. Во время обыска у него нашли российский паспорт.
В СБУ заявили, что боевик должен был организовать ликвидацию украинского военного, который, как утверждали оккупанты, якобы причастен к «физической расправе над российскими военнопленными». Это должно было стать «испытанием» перед покушением на Алексея Резникова и Кирилла Буданова.
Мужчину признали виновным по нескольким статьям УК Украины:
- ст. 111 (госизмена);
- ст. 14, ст. 27, ст. 115 (подготовка к совершению убийства);
- ст. 260 (участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях);
- ст. 258−3 (участие в террористической организации).