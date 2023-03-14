Российский агент, который планировал убийства Буданова и Резникова, получил 12 лет тюрьмы

14 марта, 19:57
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Боевик готовил покушения на Алексея Резникова и Кирилла Буданова (Фото:СБУ)

Боевик готовил покушения на Алексея Резникова и Кирилла Буданова (Фото:СБУ)

Печерский райсуд Киева приговорил к 12 годам тюрьмы организатора диверсионно-разведывательной группы ГРУ РФ, которая планировала убийство министра обороны и руководителя Главного управления разведки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Злоумышленник занимался подготовкой к физической ликвидации министра обороны и руководителя ГУР нашего государства, а также известного украинского активиста. За убийство каждого из них российские „кураторы“ обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч долларов», — сказано в сообщении.

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Преступника задержали в августе 2022 года в Волынской области. По данным следствия, речь о жителе оккупированного Луганска, который воевал против защитников Украины в составе террористической организации «ЛНР» на Донбассе. После начала полномасштабного вторжения его завербовал сотрудник российской военной разведки. Во время обыска у него нашли российский паспорт.

В СБУ заявили, что боевик должен был организовать ликвидацию украинского военного, который, как утверждали оккупанты, якобы причастен к «физической расправе над российскими военнопленными». Это должно было стать «испытанием» перед покушением на Алексея Резникова и Кирилла Буданова.

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Мужчину признали виновным по нескольким статьям УК Украины:

  • ст. 111 (госизмена);
  • ст. 14, ст. 27, ст. 115 (подготовка к совершению убийства);
  • ст. 260 (участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях);
  • ст. 258−3 (участие в террористической организации).
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Печерский суд Покушение Государственная измена Приговор Алексей Резников Кирилл Буданов Война России против Украины

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