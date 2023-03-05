Российский казачий отряд отказался идти в наступление под Угледаром — Маляр 5 марта, 12:32 Вид на российские позиции из украинского окопа вблизи Угледара, Донецкая область (Фото:REUTERS / Lisi Niesner)

Российский добровольческий казачий отряд отказался идти в наступление под Угледаром Донецкой области и выполнять приказы некомпетентного командования.

Об этом рассказала заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, этот казачий отряд был послан под Угледар для усиления 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, которую ВСУ ранее разгромили на этом же месте, нанеся морпехам серьезные потери в личном составе и технике.

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В воскресной сводке Генштаба сообщалось, что в районе Угледара выполняет задачу вражеский казачий батальон Степь/Тигр, командование которого крайне недовольно руководством вооруженных сил РФ и пренебрегает взаимодействием с подразделениями российской оккупационной армии.

Как отмечает Маляр, подобная тенденция с отказами наблюдается и в других подразделениях противника. В связи с этим командование российских оккупационных войск активизировало проведение мероприятий принудительного и карательного характера, пытаясь улучшить состояние военной дисциплины и предотвратить случаи массового покидания районов ведения боевых действий.

Маляр также рассказала, что российские оккупационные войска продолжают нести большие потери в живой силе.

Так медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины переполнены тяжелоранеными, их эвакуация для лечения на территории России почти не осуществляется. С целью утаивания сведений о количестве умерших от ран, их учет ведется исключительно российскими военными медиками.

При этом информация о реальных потерях россиян быстро распространяется среди российских военных и деморализует личный состав противника.