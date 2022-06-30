Очередной «жест доброй воли»? Под Мариуполем на мине подорвался российский десантный катер — спикер Одесской ОВА 30 июня, 14:03 Сообщается, что под Мариуполем подорвался российский десантный катер (Фото:Черноморский флот РФ)

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что по непроверенной информации, под Мариуполем на мине подорвался российский десантный катер.

«Сообщается, что под Мариуполем взорвался российский десантный катер проекта 1176 Акула черноморского флота Д-106. Ждем подтверждения «жеста доброй воли», — написал он в Telegram.

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Ранее стало известно, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров.

Сейчас Змеиный покрыт пожарами, раздаются взрывы.

В Министерстве обороны РФ подтвердили данные о позорном бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли», вместо того, чтобы признать: оккупанты были вынуждены пойти на такой шаг из-за ударов ВСУ.



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