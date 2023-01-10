В Силах обороны рассказали об уничтожении российского судна на Днепре

10 января, 11:44
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Катер был уничтожен в районе острова Белогрудый (Фото:google.com/maps)

Катер был уничтожен в районе острова Белогрудый (Фото:google.com/maps)

Уничтожение российского судна, о котором ранее отчитались в Генеральном штабе ВСУ, произошло в Херсонской области.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин.

По его словам, российский катер был уничтожен на Днепре в районе острова Белогрудый.

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«Поражение произведено артиллерийскими средствами», — рассказал Ерин.

Потери среди экипажа судна на данное время не известны.

Об уничтожении российского судна без подробностей заявлял утром 10 января Генеральный штаб ВСУ в сообщении о суточных потерях РФ.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Херсонская область Катер Война России против Украины

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