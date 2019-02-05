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Российский капкан. СМИ назвали четыре основных положения "плана Сайдика" по Донбассу

Сегодня, 11:12
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EPA

"План Сайдика" предусматривает реализацию практически всех ключевых идей России, пишут СМИ

"Мирный план" спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика впервые был представлен в декабре 2018 года в Милане на встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ, пишет Liga.net.

Журналисты опубликовали полный текст документа, который ранее был показан узкому кругу чиновников.

В частности, план Сайдика предусматривает создание реализацию практически всех ключевых идей Москвы, говорится в материале.

"Этот план - дымовая завеса, чтобы показать, что минский процесс пошел (может пойти), а Украина ему мешает, ведь не соглашается", - заявил один из дипломатов – участников международных встреч с российской стороной.

По информации издания, план предусматривает то, что боевики на Донбассе не сложат оружие, а станут "полицией".

Кроме того, в плане предлагается поручить подготовку выборов не международной администрации, а местным властям. Фактически это означает легитимизацию террористов "ЛНР" и "ДНР".

В плане также говорится, что Россия не будет финансировать восстановление Донбасса, который разрушила. Это – целиком и полностью проблема Украины и западных доноров.

Также согласно плану, международная миссия выводится по решению Нормандского формата, а не по решению ООН.

"Выборы – как хочет Россия. Полиция – как хочет Россия. Да весь этот текст – российская выдумка, упакованная под видом ОБСЕ", - подчеркнул высокопоставленный собеседник в Администрации президента Украины.

Собеседники критикуют "план Сайдика" непублично, поскольку рассчитывают убедить представителей ОБСЕ найти другой подход к реализации минских соглашений.

Но некоторые вещи вызывают острую критику уже сейчас. Например, ратификации "плана Сайдика" парламентами стран. Это, по словам всех опрошенных политиков и чиновников, невозможно в принципе.

Теги:   Мартин Сайдик Донбасс ОБСЕ

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