В Киевской области сбили российский истребитель СУ-34
Истребитель СУ-34 (иллюстративное фото) (Фото:sukhoi.org)
Сухопутные войска Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик СУ-34 в небе над Киевской областью.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
По его словам, подразделения ПВО Сухопутных войск Украины с помощью ПЗРК Stinger сбили самолет около 8:15 в Бучанском районе.
Павлюк также добавил, что катапультирование экипажа не замечено, самолет упал на занятой оккупантами территории.
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