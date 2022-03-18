В Киевской области сбили российский истребитель СУ-34 18 марта, 10:19 Цей матеріал також доступний українською Истребитель СУ-34 (иллюстративное фото) (Фото:sukhoi.org)

Сухопутные войска Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик СУ-34 в небе над Киевской областью.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

По его словам, подразделения ПВО Сухопутных войск Украины с помощью ПЗРК Stinger сбили самолет около 8:15 в Бучанском районе.

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Павлюк также добавил, что катапультирование экипажа не замечено, самолет упал на занятой оккупантами территории.



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