Российский фрегат провел артиллерийские стрельбы в Черном море Сегодня, 14:03 325 Цей матеріал також доступний українською topwar.ru Российский фрегат Адмирал Григорович topwar.ru

Экипаж фрегата Черноморского флота РФ Адмирал Григорович отработал артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря.

Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения флота Алексей Рулев, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на крымский провластный ресурс Крыминформ.



"В рамках завершающего этапа подготовки корабля к выполнению задач по предназначению, экипаж провел подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по надводной цели, а также выполнил электронные пуски зенитными ракетами и высокоточным оружием по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника", – говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж Адмирала Григоровича совместно с подводными силами и Морской авиацией Черноморского флота России отработал комплекс мероприятий по поиску, обнаружению, слежению и уничтожению субмарины условного противника. Также при возвращении в пункт постоянной дислокации экипаж фрегата отработал действия по обороне и защите корабля при переходе морем.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.