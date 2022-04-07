«Притворился русским военным кораблем». Генштаб показал, как российский экипаж БМД-3 ушел на дно 7 апреля, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Российский экипаж БМД-3 ушел на дно (Фото:Генштаб)

Генштаб показал, как экипаж российской бронированной машины десанта под воздействием алкоголя ушел на дно.



Соответствующее фото опубликовано на странице Генштаба в Facebook.

«Вот и последствия употребления награбленного оккупантами алкоголя. Экипаж российского БМД-3 решил, что они за штурвалом „русского военного корабля“. Результат видите сами», — говорится в подписи к снимку.

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