В Харькове беспилотник ударил по проезжей части

Спасатель ГСЧС во время атаки на Харьков 11 июня (Фото: REUTERS/Виталий Гнидой)

В ночь на 14 июля вражеский беспилотник ударил по территории Немышлянского района Харькова. Беспилотник попал в проезжую часть.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По предварительным данным, речь идет об ударе дрона типа «Молния», однако точный тип БпЛА пока уточняется. Беспилотник попал в проезжую часть. На месте работают профильные службы.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.