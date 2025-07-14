В Харькове беспилотник ударил по проезжей части

14 июля, 07:00
Поделиться:
Спасатель ГСЧС во время атаки на Харьков 11 июня (Фото: REUTERS/Виталий Гнидой)

Спасатель ГСЧС во время атаки на Харьков 11 июня (Фото: REUTERS/Виталий Гнидой)

В ночь на 14 июля вражеский беспилотник ударил по территории Немышлянского района Харькова. Беспилотник попал в проезжую часть.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По предварительным данным, речь идет об ударе дрона типа «Молния», однако точный тип БпЛА пока уточняется. Беспилотник попал в проезжую часть. На месте работают профильные службы.

Реклама

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Харьковская область Харьков Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies