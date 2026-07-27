РФ атаковала ремонтную бригаду Укрзализныци в Донецкой области: есть погибший и раненые

РФ ударила дроном по железнодорожникам в Донецкой области, иллюстративное фото (Фото: Министерство развития общин и территорий Украины / Telegram)

В результате атаки российского беспилотника на сотрудников Укрзализныци в Донецкой области погиб один железнодорожник, еще двое получили ранения. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил председатель правления АО Укрзализныця Александр Перцовский в Facebook.

По его словам, инцидент произошел 27 июля во время работы ремонтной бригады, восстанавливавшей объект железнодорожной инфраструктуры, поврежденный в результате российских обстрелов.

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«Прямо на железнодорожников направили реактивный шахед. Диспетчеры сообщили о критической опасности, большинство работников эвакуировались. Но, к сожалению, один из наших монтеров пути получил при взрыве травму, несовместимую с жизнью», — отметил Перцовский.

Ещё двое сотрудников бригады получили осколочные ранения.

«Сейчас мы детально выясняем все обстоятельства того, что помешало спасти жизнь нашего коллеги, несмотря на полученное оповещение», — добавил председатель правления УЗ.

24 июля в Днепропетровской области атаке подвергся локомотив пассажирского поезда. Пассажиров и работников железной дороги успели эвакуировать, поэтому пострадавших не было.

19 июля российские войска атаковали дроном пассажирский поезд в Запорожской области, пострадала проводница.

18 июля российские войска нанесли двойной целенаправленный удар по локомотиву и пассажирским вагонам поезда в Запорожской области. Все пассажиры и сотрудники Укрзализныци были оперативно эвакуированы, поэтому пострадавших не было. Позже Укрзализныця подтвердила повреждение поезда и сообщила, что пассажиры находятся в укрытии и будут доставлены в Запорожье автобусами.