Российский дрон попал в АЗС в Николаевской области: ранены три человека, среди них ребенок

В субботу, 1 августа, российский дрон атаковал автозаправочную станцию в Николаевском районе. В результате удара пострадали три человека, среди них — четырехлетний ребенок.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, удар произошел около 13:45.

«В результате атаки травмы получили 61-летний мужчина, 29-летняя женщина и четырехлетняя девочка. Медики оказали им помощь; в настоящее время пострадавшие проходят амбулаторное лечение», — сообщили в полиции.

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31 июля газета Financial Times сообщила, что российские войска уже уничтожили более 200 автозаправочных станций в прифронтовых регионах Украины. В то же время, несмотря на масштабные атаки, стране удалось избежать топливного кризиса и дефицита бензина.

По данным газеты, удары по АЗС являются частью попыток РФ усложнить логистику для гражданского населения и военных на важных маршрутах, в частности на направлении Киев — Харьков. Кроме того, эти атаки могут быть ответом России на удары Сил обороны Украины по ее нефтеперерабатывающим заводам.

27 июля заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Микита сообщил, что автозаправочные станции в прифронтовых регионах Украины могут включить в перечень объектов критической инфраструктуры. Это позволит усилить их защиту и обеспечить стабильную работу.