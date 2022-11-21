«У всех ехала крыша». Российский дезертир рассказал о военных преступлениях армии РФ в районе Бучи 21 ноября, 09:31 Военный РФ рассказал о преступлениях оккупантов в районе Бучи (Фото:Volodymyr Petrov/Reuters)

Российский военный Никита Чибрин из 64-й мотострелковой бригады, который дезертировал из армии РФ и сбежал в Испанию, подтвердил факты многочисленных военных преступлений оккупантов в районе Буче Киевской области.



«Точно знаю, что были факты мародерства. Я видел, как брали машины в Липовке и Андреевке, видел, как ломали машины, которые не могли завести, разрушали дома. По-видимому, у них крыша поехала, мол, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, оружие и так далее. „Синдром Рэмбо“ включался. Брали украшения из домов, мобильные устройства», — сказал Чибрин в интервью The Insider.

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Также он рассказал, как российские оккупанты насиловали женщин в Андреевке.

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«У них из-за этого всего ехала крыша. Многие находили в домах алкоголь и выпивали. Был случай в Андреевке, когда изнасиловали мать и дочь. Четверо парней сделали это. Один убежал, остальных сослуживцы и командование избили табуретками. Их вообще хотели расстрелять. Их нельзя было обвинить, потому что не было доказательств, поэтому их просто уволили», — заявил Чибрин.

Он рассказал, что прикидывался на фронте сумасшедшим, чтобы его не отправили на передовую.

Из-за того, что он сбежал и отказался стрелять, от него отвернулись все, в том числе семья.

«Я для них предатель родины и все. А что, мне надо было идти на войну и убивать мирных жителей украинцев? Идти в тюрьму? Остается третий вариант — просто уехать», — сказал он.



Чибрин заявил, что хочет дать показания в международном суде: «Мне нечего скрывать. Это преступная война, которую начала Россия. Я хочу сделать все возможное для ее окончания».

Ранее сообщалось, что военнослужащий Никита Чибрин, который воевал в Украине, в июне дезертировал из своей части и сейчас попросил политического убежища в Испании.

Никита Чибрин служил 64-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России. Эта бригада прибыла в Бучу в середине марта. После освобождения Киевской области от оккупации на улицах в Буче нашли погибших людей. Некоторые из них были со связанными руками и простреленными головами.

В сентябре полиция Киевской области сообщила, что в Буче нашли 422 тела убитых россиянами мирных жителей.



По данным украинских правоохранительных органов, за время оккупации РФ в Бучанском районе были убиты более 1200 мирных жителей.