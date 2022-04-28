Корректировал огонь артиллерии. Военные сбили вражеский беспилотник на запорожском направлении
Военные сбили российский беспилотник Орлан 10 (Фото:Силы обороны Запорожского края)
На запорожском направлении военные одного из подразделений противовоздушной обороны сбили новейший российский беспилотник Орлан-10, который корректировал огонь артиллерии.
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Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.
С помощью этого БПЛА враг вел разведку, чтобы обстреливать не только украинские позиции, но и мирные села по линии фронта.
Беспилотник оснащен видеокамерами с углом обзора 360 градусов и может подниматься на высоту до 5 км, а в автономном режиме улетать от пульта управления вплоть до 600 км.
Его вес 14 кг, запуск производится из специальной катапульты.
Он летает со скоростью до 15 км и может находиться в воздухе до 18 часов.
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