Корректировал огонь артиллерии. Военные сбили вражеский беспилотник на запорожском направлении

28 апреля, 14:05
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Военные сбили российский беспилотник Орлан 10 (Фото:Силы обороны Запорожского края)

Военные сбили российский беспилотник Орлан 10 (Фото:Силы обороны Запорожского края)

На запорожском направлении военные одного из подразделений противовоздушной обороны сбили новейший российский беспилотник Орлан-10, который корректировал огонь артиллерии.

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Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

С помощью этого БПЛА враг вел разведку, чтобы обстреливать не только украинские позиции, но и мирные села по линии фронта.

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Беспилотник оснащен видеокамерами с углом обзора 360 градусов и может подниматься на высоту до 5 км, а в автономном режиме улетать от пульта управления вплоть до 600 км.

Его вес 14 кг, запуск производится из специальной катапульты.

https://www.youtube.com/embed/IywQrVa9-u4

Он летает со скоростью до 15 км и может находиться в воздухе до 18 часов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=415264837107738&id=102610391706519
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Беспилотник Война России против Украины

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