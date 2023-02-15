Задержан российский агент, передававший данные об обороне Николаева
Предатель собирал данные об укрепрайонах в Николаеве (Фото:СБУ)
Служба безопасности Украины задержала российского агента ФСБ, который передавал оккупантам данные об обороне Николаева.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, предателем оказался житель поселка Врадиевка Николаевской области. Он собирал для россиян разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона.
В первую очередь оккупантов интересовали точные координаты украинских войск и укрепрайонов в областном центре.
Также злоумышленник передавал захватчикам информацию о расположении критической инфраструктуры и ее техническом состоянии.
Затем РФ использовала эти данные для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.
Агента задержали при попытке передачи закрытых сведений в РФ. Удалось также выяснить, что его завербовали уже после начала полномасштабного вторжения РФ.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (госизмена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 2, 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.