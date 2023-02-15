Задержан российский агент, передававший данные об обороне Николаева 15 февраля, 13:10 Предатель собирал данные об укрепрайонах в Николаеве (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала российского агента ФСБ, который передавал оккупантам данные об обороне Николаева.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, предателем оказался житель поселка Врадиевка Николаевской области. Он собирал для россиян разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона.

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В первую очередь оккупантов интересовали точные координаты украинских войск и укрепрайонов в областном центре.

Также злоумышленник передавал захватчикам информацию о расположении критической инфраструктуры и ее техническом состоянии.

Затем РФ использовала эти данные для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Агента задержали при попытке передачи закрытых сведений в РФ. Удалось также выяснить, что его завербовали уже после начала полномасштабного вторжения РФ.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 ( госизмена, совершенная в условиях военного положения);

госизмена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2, 3 ст. 436−2 ( оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.