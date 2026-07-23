Флеш предупредил о новой угрозе со стороны российских дронов

Об этом рассказал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Флеш).

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«Сегодня зафиксирован первый случай управления Молниями через Герберу», — сообщил специалист.

Однако, по его словам, этого изменения в тактике российских атак с использованием дронов следовало ожидать. Бескрестнов призвал военных обратить на это внимание, поскольку подобная практика, возможно, будет продолжаться.

«Это ожидаемо, здесь нет ничего удивительного. Я просто прошу всех обратить внимание на этот факт. Вероятно, такая схема будет распространяться», — отметил Флеш.

Эксперт также объяснил, как можно противодействовать таким атакам. По его словам, в таких случаях следует сбивать именно Герберы.

«Если что, разгромим Герберу, а Молнии сами падут», — отметил Бескрестнов.

8 июля Флеш в интервью Radio NV рассказал, что россияне начали использовать искусственный интеллект на обычных дронах Молния, и его применение на шахедах — вопрос времени.

8 июня экс-министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что украинские дроны начали самостоятельно сбивать шахеды.