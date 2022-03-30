Солдатам ВС РФ пришлось пешком догонять по снегу бросивший их грузовик — видео

30 марта, 12:08
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Оккупанты в такой спешке сорвались с позиций, что даже не заметили потерю своих солдат (Фото:Скриншот видео СтратКом ЗСУ)

Оккупанты в такой спешке сорвались с позиций, что даже не заметили потерю своих солдат (Фото:Скриншот видео СтратКом ЗСУ)

Российские оккупанты, несущие огромные потери в результате ударов ВСУ, в такой спешке меняют свои позиции, что порой забывают собственных солдат.

Об этом свидетельствует одно из видео украинской разведки, снятое с помощью дрона, отслеживающего перемещения противника.

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На нем видно, как прятавшиеся в лесу россиян срываются с позиций, бросая двух своих военных, которые тщетно пытаются догнать грузовик, спотыкаясь и падая в снег.

https://www.facebook.com/AFUStratCom/videos/402167291720692/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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