«Надо убивать несовершеннолетних, женщин, всех. Просто наповал». Оккупант рассказывает жене о преступных приказах — перехват 17 апреля, 17:41 Мурал в Бахмуте, 3 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российским оккупантам в Украине приказывают убивать детей, и они готовы выполнять преступные приказы. Об этом свидетельствует новый перехват Службы безопасности Украины.

СБУ опубликовала в Facebook перехват разговора российского оккупанта, которого отправили в Украину в декабре 2022 года, с женой. Россиянин, находящийся на востоке Украины, рассказывает, что им «надо было убивать несовершеннолетних, женщин, всех».



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«Прикинь? Уничтожение полное сразу, вообще просто: „Стреляйте, нах*й“. Я готов, но я, если честно, подох*ел… Нам все объяснили: четырнадцати, восемнадцати, девушка, по*** - просто наповал. Идем в зачистку», — говорит оккупант.

Жена оккупанта в ответ оправдывает военные преступления россиян, говорит «ну что делать» и утверждает, что «кто был мирный, все уехали».

В СБУ подчеркнули, что делают все для привлечения к ответственности российских военных преступников. Следователи СБУ расследуют более 34 тысяч дел по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Российский правозащитный проект Gulagu.net 17 апреля опубликовал видео с бывшими командирами подразделений боевиков ЧВК Вагнера, которые сознаются в военных преступлениях в полномасштабной войне против Украины, в том числе в массовом убийстве женщин, детей и пожилых людей в Соледаре и Бахмуте.

