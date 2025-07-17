Оккупанты жалуются, что у их вояк после употребления воды начинаются судороги и рвота (Фото: Скриншот видео / Бутусов Плюс / Telegram)

Российским оккупантам на передовой неизвестные под видом волонтеров передали воду, после которой у захватчиков начинаются судороги, рвота, идет пена изо рта.

Об этом в четверг, 17 июля, рассказал журналист и главный редактор издания Цензор.Нет Юрий Бутусов, обратив внимание на сообщения российских Z-каналов. По словам пропагандистов, вода, которую они получили, не из магазина, а «гуманитарная помощь» от волонтеров.

На одном из видео оккупант демонстрирует бутыли с водой.

«Поступила информация, что вода отравлена. Воду не пейте», — говорит он.

Фото: Скриншот видео / Бутусов Плюс / Telegram

На другом видео российских захватчиков предупреждают, что в воду добавляют «яд или какие-то наркотические вещества»:

«Это действуют под видом гуманитарщиков, под видом волонтеров. Поэтому, внимание бойцы, если вы не знаете волонтеров, если вы не обращались к ним за помощью, не берите никаких продуктов».

Фото: Бутусов Плюс / Telegram

По неофициальным данным, по меньшей мере четверо оккупантов погибли.

Комментируя новые проблемы врага, Юрий Бутусов отметил, что «способы погибнуть на фронте для российских солдат становятся все более разнообразными».

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, общие потери армии страны-агрессора РФ по состоянию на четверг, 17 июля, составляют ориентировочно 1 038 650 военных убитыми и ранеными. За прошедшие сутки Россия потеряла на войне против Украины около 1190 солдат.