Российским пропагандистам не удалось скомпрометировать пленного азовца Дутчака 29 мая, 16:56 Цей матеріал також доступний українською Владислав Дутчак (Позывной Доцент) (Фото:Скриншот Репортёр Руденко V via Telegram)

Пропагандисты РФ безрезультатно пытались спровоцировать и скомпрометировать пленного бойца полка Азов Владислава Дутчака.

Война России против Украины — главные события 29 мая

Об этом в Telegram сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Украинец Владислав Дутчак (позывной Доцент), эвакуированный вместе с другими военнослужащими гарнизона Мариуполя, уверенно ответил на провокационные вопросы пропагандиста РФ. В частности, Дутчак опроверг причастность Азова к массовым захоронениям в Мариуполе.

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Кроме того, российский пропагандист спросил у защитника Мариуполя, кто для него жители «ЛДНР».

«Украинцы. Безусловно, среди них есть люди, которые ошибаются в своих взглядах, но это украинцы такие же, как мы. Рано или поздно мы найдем с ними общий язык. Если мы не сможем найти общий язык, то я надеюсь, что мои дети и их дети найдут общий язык», — сказал Дутчак.

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держали оборону в полном окружении, там шли тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносили по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используя авиацию, танки и тяжелую артиллерию.



Украинские власти сообщали, что эвакуация всех гражданских с Азовстали закончилась 7 мая. По данным Министерства обороны Великобритании, с завода Азовсталь в Мариуполе эвакуировали до 1700 защитников города. Украинские власти не комментируют эту информацию.



Заместительница министра обороны Анна Маляр 18 мая заявила, что операция по спасению защитников Мариуполя продолжается, но процесс очень чувствительный и любые публичные комментарии могут навредить.



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