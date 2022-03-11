Командование приказывает использовать только неуправляемые бомбы, Харьков бомбили фугасами по 500 кг — пленный российский летчик 11 марта, 16:47 Цей матеріал також доступний українською Максим Криштоп (Фото:Кадр видео Интерфакс-Украина / YouTube)

Российским летчикам отдают приказы бомбардировать украинские города только неуправляемыми бомбами.

Об этом сообщил пленный российский летчик, подполковник, заместитель командира 47 бомбардировочного авиационного полка Максим Криштоп на пресс-конференции в Киеве.



«Возможность применять корректируемые авиационные бомбы с лазерной системой наведения на нашем самолете есть. Но до сих пор мы ее не применяли по причине того, что высшее командование такой задачи нам не ставило. Пока были приказы выполнять полеты только со свободно падающими бомбами», — сказал он.

По его словам, по мирным объектам Харькова применялись неуправляемые авиационные фугасные бомбы калибром 250 и 500 килограмм. Радиус поражения — 60 метров.

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