Российских контрактников, которые больше не хотят воевать, держат под стражей в Луганской области — СМИ

24 июля, 20:48
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российских контрактников, которые отказываются продолжать воевать против Украины, держат под стражей на оккупированной территории Луганской области. Их силой принуждают вернуться на фронт.

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на отца одного из задержанных солдат.

По словам мужчины, после трех месяцев службы российским контрактникам обещали отпуск и возможность отказаться от участия в боевых действиях. Но когда военные написали отказ от продолжения участия в войне, их задержали и отвезли в Брянку Луганской области. Уже больше месяца их держат под стражей.

Видео дня

«Отвоевав три месяца, они должны были ехать домой. Их развернули со стороны Луганска и увезли туда. Посадили в „прокуратуру“, где луганские военные занимаются российскими солдатами, написавшими отказ от войны. Эти люди держат их там из-за того, что они отказались», — заявил мужчина.

Он также рассказал изданию, что контрактников содержат в ужасных условиях.

«Какие-то ямы, пытки и тому подобное. Это говорят люди, которые оттуда приезжают», — добавил отец одного из задержанных солдат.

По его словам, российское военное руководство сообщило, что не имеет отношения к задержанию «отказников», заявляя, что контрактников удерживают луганские боевики.

Ранее издание Верстка сообщило, что как минимум 1793 солдата РФ из 22 регионов России отказались участвовать в боевых действиях. Их насильственно удерживают в районе города Брянка Луганской области.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Российская армия Контрактники Брянка Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Очередная ловушка или долгожданное дно?

Рост рынка — надолго ли это?

24 июля, 14:00
Эксперты
Святослав Вакарчук, Зоя Казанжи, Сергей Гайдай и другие известные соотечественники рассказали, что думают о скандале, связанном с лишением гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича (Фото:Коллаж НВ)
«Нам подменили президента» /
Известные украинцы о скандале с лишением гражданства Коломойского и Корбана
24 июля, 11:37
События
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Империя Путина идет ко дну. Что происходит?

Москва находится в затруднительном экономическом, демографическом, финансовом и военном положении

24 июля, 11:09
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X