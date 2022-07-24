Российских контрактников, которые больше не хотят воевать, держат под стражей в Луганской области — СМИ 24 июля, 20:48 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российских контрактников, которые отказываются продолжать воевать против Украины, держат под стражей на оккупированной территории Луганской области. Их силой принуждают вернуться на фронт.



Об этом сообщает The Insider со ссылкой на отца одного из задержанных солдат.



По словам мужчины, после трех месяцев службы российским контрактникам обещали отпуск и возможность отказаться от участия в боевых действиях. Но когда военные написали отказ от продолжения участия в войне, их задержали и отвезли в Брянку Луганской области. Уже больше месяца их держат под стражей.



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«Отвоевав три месяца, они должны были ехать домой. Их развернули со стороны Луганска и увезли туда. Посадили в „прокуратуру“, где луганские военные занимаются российскими солдатами, написавшими отказ от войны. Эти люди держат их там из-за того, что они отказались», — заявил мужчина.



Он также рассказал изданию, что контрактников содержат в ужасных условиях.



«Какие-то ямы, пытки и тому подобное. Это говорят люди, которые оттуда приезжают», — добавил отец одного из задержанных солдат.

По его словам, российское военное руководство сообщило, что не имеет отношения к задержанию «отказников», заявляя, что контрактников удерживают луганские боевики.



Ранее издание Верстка сообщило, что как минимум 1793 солдата РФ из 22 регионов России отказались участвовать в боевых действиях. Их насильственно удерживают в районе города Брянка Луганской области.



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