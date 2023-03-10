Силы обороны на юге уничтожили крупную российскую ДРГ с семью лодками — оперативное командование 10 марта, 10:06 Вражеские диверсанты пытались высадиться на острова в Херсонской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсонской области Силы обороны в результате успешной операции уничтожили российскую диверсионно-разведывательную группу.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Мы уничтожили их настроенный флот из семи лодок. Противник оборудовал их навесными моторами, обустроил пулеметами, укрепил борта и пытался таким образом добраться до островов. Эта их „акция“ была неудачной, ведь за три дня лодки и личный состав в примерно 20 человек полностью уничтожены», — отметила она.

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По ее словам, на этих островах сохраняется серая зона. Оккупанты постоянно пытаются высадить там свои диверсионно-разведывательные группы, но не имеют успеха.

Гуменюк добавила, что украинским силам опасно размещаться на этих островах, поскольку они расположены близко к левобережной части Херсонской области, а оттуда оккупанты могут постоянно подтягивать свои силы.

6 марта в ОК Юг сообщали, что в районе Большого Потемкинского острова возле Херсона украинские защитники уничтожили три переоборудованных войсками РФ гражданские моторные лодки вместе с ДРГ.