На оккупированных территориях россияне пытаются привлекать местных к работе на пропаганду — Сопротивление 2 сентября, 04:35 Оккупанты набирают новых пропагандистов (Фото:Лепасик/Депозитфотос)

На временно оккупированных территориях россияне ищут новых пропагандистов среди местного населения — об этом сообщает Центр национального сопротивления .

ЦНС отмечает, что профессиональные украинские журналисты на оккупированных территории отказались сотрудничать с РФ, поэтому россияне вынуждены создавать «альтернативные медиа» с нуля.

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«Для этого привлекают не принципиальную молодежь, которая в поисках славы и работы готова работать на врага. Так, на Луганщине накануне 1 сентября 20 студентов получили «наборы блогера», — говорится в сообщении Центра.

Этот российский проект называется «пишем будущее» — в его рамках «блогеры» получили перечень тем для освещения. Победители конкурса будут работать в филиалах российских каналов, которые оккупанты собираются открыть на захваченных территориях с задачей стать «голосом региона».

Ранее кремлевский гауляйтер на временно подконтрольных РФ территориях Херсонской области Владимир Сальдо с удивлением узнал, что местные жители не горят желанием видеть на своих улицах триколоры захватчиков.