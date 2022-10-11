«Бессильная ярость». Российские оккупанты похитили более 700 жителей Мелитополя — мэр 11 октября, 19:53 Город Мелитополь (Фото:inform.zp.ua)

Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты похитили более 700 жителей.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он подчеркнул, что оккупанты продолжают пытать мирных жителей.

«Оккупанты продолжают похищение и пытки людей. Жители оккупированных территорий Запорожской области не идут на сотрудничество с оккупантами. Поэтому последним только и остается от бессильной ярости похищать и пытать людей, чтобы добиться хоть какого-то «взаимодействия», — написал он.

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По словам мэра, более 700 жителей Мелитопольщины стали жертвами похищений.

Он отметил, что оккупанты не обращают внимания ни на возраст, ни на пол, ни на профессию жителей.

«Забирают „на подвал“ и добиваются „сотрудничества“ любыми способами», — добавил Федоров.

11 октября в захваченном Мелитополе прогремели взрывы на аэродроме, где российские оккупанты обустроили военную базу.