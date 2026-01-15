Продвижение российских войск в Украине замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026-го — вероятно, из-за менее благоприятных зимних погодных условий и отказа от «произвольных дедлайнов», в которые оккупанты пытались уложиться в конце года, констатирует Институт изучения войны.

ISW собрал доказательства, свидетельствующие о том, что российские войска наращивали свое присутствие (либо с помощью инфильтрационных миссий, либо путем штурмов) такими темпами:

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между 1 и 17 декабря — на территории Украины площадью 276,44 кв. км;

между 17 и 31 декабря — на территории площадью 89,05 кв. км,

между 31 декабря и 13 января — на территории площадью 73,82 кв. км.

Инфографика: ISW

Специалисты добавляют, что усредненное семидневное значение таких продвижений россиян достигло пика в конце 2025 года, 1−2 декабря, а с тех пор цифра постоянно снижалась до конца года.

Для относительно быстрого продвижения российские войска смогли воспользоваться неблагоприятными [туманными — прим. ред.] погодными условиями осенью и в начале зимы 2025 года, что препятствовало операциям украинских беспилотников, напоминают в ISW. Однако аналитики подчеркивают свою предварительную оценку о том, что такие погодные условия не могли держаться постоянно и долго способствовать россиянам.

Сейчас оккупантам, вероятно, не удается поддерживать столь быстрые темпы продвижения, поскольку стало значительно холоднее. Это затрудняет способность российских войск успешно внедрять свою наступательную тактику, которая в значительной степени полагается на инфильтрационные миссии пехотинцев, которые должны преодолевать десятки километров территории пешком с ограниченным снабжением.

В ISW также предполагают, что в декабре 2025 года увеличение темпов наступательных операций россиян могло быть связано с попыткой военного командования РФ достичь определенных конкретных целей до конца года.