Бои в Луганской области: российские войска захватили Тошковку 21 июня, 16:05 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты захватили Тошковку (Фото:screengrab taken from a video released on June 19, 2022, and obtained by REUTERS)

По состоянию на вторник, 21 июня, российские войска захватили поселок Тошковка Луганской области.

Об этом сообщил начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко в эфире телемарафона.

По его словам, бои за Северодонецк идут в промышленной зоне.

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Власенко заявил, что оккупанты пытаются продавить оборону между Долиной и Горским.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.

Вечером 20 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что бои в Северодонецке продолжаются в промзоне, украинские военнослужащие контролируют только территорию предприятия Азот.

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