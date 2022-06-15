Оккупанты перебросили в Украину еще одну БТГ, защитники Украины отбили вражеское наступление в Тошковке — Генштаб 15 июня, 19:32 Цей матеріал також доступний українською Пулемет защитников Украины на передовой в Донецкой области, 14 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 среды, 15 июня, на 112-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



угроза ракетных и авиаударов с территории Беларуси остается;

на Северском направлении оккупанты обстреляли позиции украинских войск из минометов в приграничных районах Сумской и Черниговской областей, использовали комплексы радиоэлектронной борьбы и вели воздушную разведку беспилотниками;

оккупанты обстреляли позиции украинских войск из минометов в приграничных районах Сумской и Черниговской областей, использовали комплексы радиоэлектронной борьбы и вели воздушную разведку беспилотниками; на Харьковском направлении враг пытается удержать занятые рубежи и не допустить выход защитников Украины на государственную границу к северу от Харькова;

на Славянском направлении россияне сосредоточили основные усилия на том, чтобы продолжить наступление на направлении Изюм-Славянск, безуспешно вели штурм на направлении Долгенькое-Краснополье, пытались улучшить тактическое положение в районе Долины. Украинские бойцы заставили оккупантов отойти;

россияне сосредоточили основные усилия на том, чтобы продолжить наступление на направлении Изюм-Славянск, безуспешно вели штурм на направлении Долгенькое-Краснополье, пытались улучшить тактическое положение в районе Долины. Украинские бойцы заставили оккупантов отойти; на Лиманском направлении противник обстреливал украинские подразделения из ствольной артиллерии;

противник обстреливал украинские подразделения из ствольной артиллерии; на Северодонецком направлении войска оккупантов продолжают обстреливать позиции Сил обороны из ствольной артиллерии и РСЗО, ведут штурм, пытаясь установить полный контроль над Северодонецком, бои продолжаются. В Тошковке защитники Украины успешно отбили очередной штурм россиян;

войска оккупантов продолжают обстреливать позиции Сил обороны из ствольной артиллерии и РСЗО, ведут штурм, пытаясь установить полный контроль над Северодонецком, бои продолжаются. В Тошковке защитники Украины успешно отбили очередной штурм россиян; на Бахмутском направлении враг обстреливал украинские войска из ствольной и реактивной артиллерии. Благодаря действиям украинских бойцов, россияне понесли потери во время наступления на направлениях Васильевка-Яковлевка и Васильевка-Берестовое и отошли;

враг обстреливал украинские войска из ствольной и реактивной артиллерии. Благодаря действиям украинских бойцов, россияне понесли потери во время наступления на направлениях Васильевка-Яковлевка и Васильевка-Берестовое и отошли; на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, пытаясь не допустить переброса украинских подразделений на другие направления;

противник вел обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, пытаясь не допустить переброса украинских подразделений на другие направления; на Южнобугском и Таврическом направлениях оккупанты удерживают оборонные позиции, пытаются усовершенствовать инженерное оборудование позиций в районах Безводного и Ищенки. В районе Мелитополя враг развернул комплекс РЭБ;

оккупанты удерживают оборонные позиции, пытаются усовершенствовать инженерное оборудование позиций в районах Безводного и Ищенки. В районе Мелитополя враг развернул комплекс РЭБ; вражескую группировку усилили на одну батальонную тактическую группу из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады западного военного округа. На Бахмутское направление оккупанты перебросили БТГ из состава оперативного резерва, а в районы Камышевахи и Попасной ввели отдельные подразделения 8-й общевойсковой армии южного военного округа;

оккупанты пытаются привлечь дополнительные ресурсы для продолжения полномасштабной войны против Украины, обещая военным увеличить выплаты и вводя краткосрочные контракты с возможностью продления;

оккупанты используют предприятия на временно занятых территориях в Херсонской области, чтобы ремонтировать свое поврежденное вооружение и технику;

на значительные потери россиян указывает то, что в Белгороде и области медработников из других регионов привлекают для работы с ранеными военными.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 32,7 тыс. человек личного состава, 1440 танков, 722 артиллерийские системы, 213 самолетов, 179 вертолетов, 591 беспилотник, 13 кораблей и катеров и не только.

Армия РФ поняла, что ей не догнать украинскую по мастерству – Яковина https://www.youtube.com/embed/1SU05j-PO1w

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.