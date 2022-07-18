Российские войска вечером обстреляли Николаев, есть раненая 18 июля, 21:06 Последствия обстрела Николаева, 18 июля (Фото:t.me/senkevichonline)

Вечером 18 июля российские войска снова обстреляли Николаев, в результате пострадала одна женщина.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.

Он уточнил, что за сутки в области пострадали 17 человек в результате российский ударов.

«Вечером в 17:15 был еще удар, ранена одна женщина. В целом по области ранены 17 человек, без жертв», — отметил он.

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Местные СМИ уточняют, что был обстрелян Корабельный район.

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