Шестая атака за неделю. Ночью российские оккупанты ударили по предприятиям Нафтогаза, повредив газодобывающее оборудование
Россияне атаковали предприятия Нафтогаза (Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области)
Армия страны-агрессора России в ночь на субботу, 17 января, атаковала предприятия Нафтогаза, нанося удары по газодобывающему оборудованию с целью сорвать тепло- и газоснабжение.
Об этом сообщили в Нафтогазе.
Там отметили, что за неделю зафиксировано уже шесть таких ударов.
В компании называют эти атаки целенаправленными ударами по гражданской инфраструктуре, направленными на то, чтобы лишить украинцев тепла и газа в зимний период.
В результате последнего удара никто не пострадал, а на месте работают профильные специалисты, подчеркнули в Нафтогазе.
Там добавили, что все службы компании работают в усиленном режиме.
Всего в ночь на 17 января Россия запустила по Украине 115 дронов, зафиксировано попадание 16 БПЛА на 11 локациях.
В Минэнерго сообщили, что РФ в ночь на 17 января атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, в частности в Киевской и Одесской областях.
В ведомстве отметылы, что самая сложная ситуация с электроснабжением сейчас в Киеве и Киевской области, где применяются сетевые ограничения, почасовые графики отключений не действуют.