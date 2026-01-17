Шестая атака за неделю. Ночью российские оккупанты ударили по предприятиям Нафтогаза, повредив газодобывающее оборудование

17 января, 13:05
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Россияне атаковали предприятия Нафтогаза (Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области)

Россияне атаковали предприятия Нафтогаза (Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области)

Армия страны-агрессора России в ночь на субботу, 17 января, атаковала предприятия Нафтогаза, нанося удары по газодобывающему оборудованию с целью сорвать тепло- и газоснабжение.

Об этом сообщили в Нафтогазе.

Там отметили, что за неделю зафиксировано уже шесть таких ударов.

В компании называют эти атаки целенаправленными ударами по гражданской инфраструктуре, направленными на то, чтобы лишить украинцев тепла и газа в зимний период.

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В результате последнего удара никто не пострадал, а на месте работают профильные специалисты, подчеркнули в Нафтогазе.

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Там добавили, что все службы компании работают в усиленном режиме.

Всего в ночь на 17 января Россия запустила по Украине 115 дронов, зафиксировано попадание 16 БПЛА на 11 локациях.

В Минэнерго сообщили, что РФ в ночь на 17 января атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, в частности в Киевской и Одесской областях.

В ведомстве отметылы, что самая сложная ситуация с электроснабжением сейчас в Киеве и Киевской области, где применяются сетевые ограничения, почасовые графики отключений не действуют.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   НАК Нафтогаз Украины Война России против Украины Атака Газ

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