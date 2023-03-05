Бои за Бахмут. В ближайшее время оккупанты не смогут окружить город — ISW 5 марта, 07:23 Украинские военные вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские военные продолжают совершать наступательные операции вблизи Бахмута Донецкой области. Однако в ближайшее время им не удастся ни окружить, ни захватить город.

Об этом говорится в сводке ISW по итогам субботы, 5 марта.

Отмечается, что армия РФ, похоже, обеспечила себе достаточное позиционное преимущество, чтобы совершить разворот в определенных районах Бахмута, но еще не заставила украинских военных отступить и, похоже, не сможет оцепить город в ближайшее время.

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В субботу, 4 марта, оккупанты совершили одно ограниченное подтвержденное наступление вблизи Бахмута.

«Украинские официальные лица повторили, что украинские силы контролируют ситуацию в Бахмуте, но отметили, что обстоятельства становятся все сложнее, и что ПВК Вагнер привлекла свои передовые и подготовленные элементы к штурмовым операциям в этом районе», — говорится в отчете ISW.

Как подчеркивают аналитики, то, что враг постоянно пытается проводить штурмы, не означает, что ему удастся в ближайшее время оцепить Бахмут или тем более захватить город.

В Институте изучения войны также объясняют, что украинские силы в дальнейшем могут удерживать свои позиции в Бахмуте, а если вдруг решат отойти из города, то смогут сделать это контролируемо и точно не попадут в окружение.

«Российские оккупанты понесут значительные потери во время продвижения (в районе Бахмута – ред). А оценка украинцев по поводу того, что они смогут заставить атаки РФ завершиться вблизи их текущих позиций, сбалансирована с риском потери доступа к основным путям отвода, вероятно, будет руководить решением остаться или отступить», — добавили аналитики.

По данным американского Института изучения войны ( SW) на 4 марта, украинские войска, вероятно, создают условия для контролируемого ухода из части Бахмута Донецкой области.

Как сообщает британская разведка, украинская оборона Бахмута Донецкой области находится под все более сильным давлением, там идут интенсивные бои. В городе разрушены два ключевых моста.