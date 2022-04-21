Войска РФ уничтожили в Северодонецке все продовольственные склады 21 апреля, 09:48 Цей матеріал також доступний українською Продукты питания жители Северодонецка получают исключительно из гуманитарных грузов (Фото:Луганская ОВА)

В результате ударов российских войск в Северодонецке Луганской области уничтожены все продовольственные склады.

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Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил глава военной администрации Сергей Гайдай.

«В Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада. Россияне их уничтожили. Продукты питания люди получают исключительно из гуманитарных грузов. Я уже не говорю о хозяйственных постройках или автомобилях, возгорание которых происходит по несколько раз в день. Подсчитать все случаи очень сложно в наших условиях. В жилом фонде области возникло шесть пожаров, все они ликвидированы», — рассказал он на странице ОВА в Facebook.

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