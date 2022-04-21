Войска РФ уничтожили в Северодонецке все продовольственные склады

21 апреля, 09:48
Цей матеріал також доступний українською
Продукты питания жители Северодонецка получают исключительно из гуманитарных грузов (Фото:Луганская ОВА)

Продукты питания жители Северодонецка получают исключительно из гуманитарных грузов (Фото:Луганская ОВА)

Поддержи НВ

В результате ударов российских войск в Северодонецке Луганской области уничтожены все продовольственные склады.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил глава военной администрации Сергей Гайдай.

«В Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада. Россияне их уничтожили. Продукты питания люди получают исключительно из гуманитарных грузов. Я уже не говорю о хозяйственных постройках или автомобилях, возгорание которых происходит по несколько раз в день. Подсчитать все случаи очень сложно в наших условиях. В жилом фонде области возникло шесть пожаров, все они ликвидированы», — рассказал он на странице ОВА в Facebook.

Видео дня
Слушайте подкаст на эту тему
https://www.facebook.com/odalug/posts/358267179678353
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Луганская область Продовольствие Сергей Гайдай Склад Еда Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X