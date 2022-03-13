Российские войска уничтожили семь больниц в Украине и убили шестерых медиков — Ляшко

13 марта, 21:56
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Виктор Ляшко (Фото:Виктор Ляшко / Facebook)

Виктор Ляшко (Фото:Виктор Ляшко / Facebook)

Оккупанты с начала войны в Украине уничтожили семь больниц, а в результате действий войск РФ погибли шесть медиков, сообщил глава украинского Минздрава Виктор Ляшко.

«Оккупанты уничтожили на территории Украины уже семь больниц, которые не подлежат восстановлению. В этих городах мы должны будем строить новые больницы», — сказал министр в эфире телемарафона.

Ляшко добавил, что повреждены 104 учреждения здравоохранения, но их можно еще восстановить, а некоторые из них уже восстановили после обстрелов.

«34 машины экстренной медицинской помощи обстреляны, большинство из них выведены из строя. Шесть медицинских работников убиты, более 12 тяжело ранены и еще с легкими ранениями», — сказал министр.

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При этом Ляшко добавил, что украинцы могут получить медицинскую помощь, поскольку учреждения здравоохранения работают.

«Ситуация изменилась, медицинская сфера перестроилась и стала в рамки военной медицины. Совершенно иначе все работает. Поэтому приоритет поставки лекарств сегодня предоставляется учреждениям здравоохранения, которые находятся на передовой, принимают раненых, травмированных после обвалов домов с политравмами», — добавил он.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Войска РФ Виктор Ляшко

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