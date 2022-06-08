Всех стягивают на Херсонское направление. Российские войска уходят с территории Мелитопольского района — мэр

8 июня, 14:30
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Оккупантов перебрасывают на Херсонское направление (Фото:Генштаб)

Оккупантов перебрасывают на Херсонское направление (Фото:Генштаб)

Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил, что на территории Запорожской области началось перемещение российских оккупационных войск.

В эфире телемарафона Федоров сообщил, что практически не осталось блокпостов в в Веселовском, Приазовском, Михайловском и Бердянском районах.

«Они спешно перемещаются в сторону Херсона, где наши героические ВСУ освобождают оккупированные территории», — сказал он.

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7 июня глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского районов.

Институт по изучению войны (ISW) в своей новой сводке подтвердил, что российские войска начали отвод подразделений в Запорожской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Херсонская область Мелитополь Иван Федоров Война России против Украины

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