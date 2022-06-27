Российские войска ударили по гражданскому объекту в Кременчуге, в Полтаве прогремели взрывы, есть пострадавшие
Россия ударила по Полтавской области (Фото:Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України/Facebook)
В понедельник, 27 июня, российские войска нанесли удар по Кременчугу, а в Полтаве раздались взрывы.
«Прилеты» по Кременчугу. Детали позже. Остаемся в укрытиях", — написал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.
Позже чиновник сообщил, что оккупанты ударили по гражданскому объекту, есть пострадавшие.
Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что в городе прогремели взрывы.
«В городе слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях. Выясняем детали», — написал мэр в Telegram.
В Полтавской области была объявлена воздушная тревога.
UPD 17.03 Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Кременчуге «прилет в очень людное место» и вспыхнул пожар.
«Вся надежда на спасателей и врачей. Очень много погибших», — написал он в Facebook.
Позже Лунин заявил, что информации о попадании вражеских ракет в Полтаве нет.
«Жители Полтавы могли слышать звуки взрывов во время последней воздушной тревоги. Однако информации о попадании вражеских ракет нет», — написал он в Telegram.
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