Российские войска ударили по рынку в Константиновке, 16 человек погибли
Место российского удара оцеплено полицией (Фото:Радио Свобода)
Российские оккупанты в среду, 6 сентября, ударили по рынку в Константиновке Донецкой области. Предварительно известно о 16 погибших.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского удара погибли 16 человек.
«В настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновке, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди», — написал он.
Зеленский добавил, что в результате российского удара много человек получили ранения. Количество погибших и пострадавших может еще возрасти.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что среди жертв есть один ребенок. По его данным, травмы получили как минимум 20 человек, которые находились на рынке и возле него.
Радио Свобода пишет, что место российского удара оцеплено полицией.
Местный Telegram-канал Типичная Константиновка публикует видео с места событий.