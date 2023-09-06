Российские войска ударили по рынку в Константиновке, 16 человек погибли

6 сентября, 15:23
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Место российского удара оцеплено полицией (Фото:Радио Свобода)

Место российского удара оцеплено полицией (Фото:Радио Свобода)

Российские оккупанты в среду, 6 сентября, ударили по рынку в Константиновке Донецкой области. Предварительно известно о 16 погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского удара погибли 16 человек.

«В настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновке, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди», — написал он.

Видео дня

Зеленский добавил, что в результате российского удара много человек получили ранения. Количество погибших и пострадавших может еще возрасти.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что среди жертв есть один ребенок. По его данным, травмы получили как минимум 20 человек, которые находились на рынке и возле него.

Радио Свобода пишет, что место российского удара оцеплено полицией.

Скриншот GoogleMaps
Фото: Скриншот GoogleMaps

Местный Telegram-канал Типичная Константиновка публикует видео с места событий.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Константиновка Война России против Украины

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