Российские войска нанесли артиллерийский удар по Бахмуту, ранены два человека 9 июня, 12:57 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты нанесли удар по Бахмуту (Фото:t.me/dsns_telegram)

В среду, 8 июня, российские войска нанесли артиллерийский удар по городу Бахмут, в результате были ранены два человека.

Об этом сообщает ГСЧС в Telegram.

В ведомстве заявили, что в результате обстрела получила повреждения одна из школ города, в которой возник пожар.

В результате обстрела получили ранения мужчина и женщина, они были направлены в медицинское учреждение.

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В МВД сообщили, что в четверг, 9 июня Бахмут снова подвергся артиллерийским обстрелам. На этот раз оккупанты попали в один из цехов ПАО Машиностроительный завод Вистек.

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