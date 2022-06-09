Российские войска нанесли артиллерийский удар по Бахмуту, ранены два человека
Оккупанты нанесли удар по Бахмуту (Фото:t.me/dsns_telegram)
В среду, 8 июня, российские войска нанесли артиллерийский удар по городу Бахмут, в результате были ранены два человека.
Об этом сообщает ГСЧС в Telegram.
В ведомстве заявили, что в результате обстрела получила повреждения одна из школ города, в которой возник пожар.
В результате обстрела получили ранения мужчина и женщина, они были направлены в медицинское учреждение.
В МВД сообщили, что в четверг, 9 июня Бахмут снова подвергся артиллерийским обстрелам. На этот раз оккупанты попали в один из цехов ПАО Машиностроительный завод Вистек.
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