Российские войска нанесли артиллерийский удар по Бахмуту, ранены два человека

9 июня, 12:57
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты нанесли удар по Бахмуту (Фото:t.me/dsns_telegram)

Оккупанты нанесли удар по Бахмуту (Фото:t.me/dsns_telegram)

В среду, 8 июня, российские войска нанесли артиллерийский удар по городу Бахмут, в результате были ранены два человека.

Об этом сообщает ГСЧС в Telegram.

В ведомстве заявили, что в результате обстрела получила повреждения одна из школ города, в которой возник пожар.

В результате обстрела получили ранения мужчина и женщина, они были направлены в медицинское учреждение.

Видео дня

В МВД сообщили, что в четверг, 9 июня Бахмут снова подвергся артиллерийским обстрелам. На этот раз оккупанты попали в один из цехов ПАО Машиностроительный завод Вистек.

https://twitter.com/MVS_UA/status/1534836565305921536
https://www.youtube.com/watch?v=V1LUQQGFJDA&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Бахмут Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X