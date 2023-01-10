Российские оккупанты сосредотачивают усилия на захвате Донецкой области в пределах админграницы, но безуспешно — Генштаб
Разрушенный дом в Бахмуте (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)
Российские оккупанты сосредотачивают усилия на захвате Донецкой области в пределах админграницы, но безуспешно, сообщил Генштаб во вторник, 10 января.
За прошедшие сутки противник нанес восемь ракетных и 31 авиационный удар. Совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Харьков, Херсон, Краматорск и Очаков. Есть пострадавшие посреди мирного населения.
В Генштабе предупредили, что угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.
Противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Червонопоповка Кузьмино Луганской области и Соледар, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа Донецкой области.
На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Стариковое, Шалыгино, Волфино, Поповка, Басовка и Петрушевка Сумской области и Стрелка, Зеленое, Амбарное и Гатище в Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 22 населенных пунктов. Среди них — Двухлетнее, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.
В Бахмутском направлении противник обстрелял районы более 25 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровку, Соледар и Бахмут Донецкой области.
На Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении обстреляны Времовка, Большая Новоселка и Угледар в Донецкой области.
В Запорожском направлении под огненное поражение попали районы 21 населенного пункта. Среди них — Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Щербаки и Степное в Запорожской области.
В Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Золотой Балки и Херсона.
Оккупанты продолжают проводить мероприятия по мобилизации местного населения на временно оккупированных территориях Украины. Так, в Горловке Донецкой области 6 января, в ходе очередного рейда мобилизовано до 30 человек, четверо из них с инвалидностью. После двух дней так называемой подготовки на полигоне Восточный их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск.
Противник продолжает нести потери. Так, в больницу в Новотроицком Херсонской области за первую неделю 2023 года привезли около 120 оккупантов.
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также три удара по позициям его ЗРК.
Также ВСУ сбили два вражеских разведывательных БПЛА типа Орлан.
Подразделение ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразило пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов.