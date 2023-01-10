Российские оккупанты сосредотачивают усилия на захвате Донецкой области в пределах админграницы, но безуспешно — Генштаб 10 января, 07:14 Разрушенный дом в Бахмуте (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Российские оккупанты сосредотачивают усилия на захвате Донецкой области в пределах админграницы, но безуспешно, сообщил Генштаб во вторник, 10 января.

За прошедшие сутки противник нанес восемь ракетных и 31 авиационный удар. Совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Харьков, Херсон, Краматорск и Очаков. Есть пострадавшие посреди мирного населения.

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В Генштабе предупредили, что угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Червонопоповка Кузьмино Луганской области и Соледар, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Стариковое, Шалыгино, Волфино, Поповка, Басовка и Петрушевка Сумской области и Стрелка, Зеленое, Амбарное и Гатище в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 22 населенных пунктов. Среди них — Двухлетнее, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.

В Бахмутском направлении противник обстрелял районы более 25 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровку, Соледар и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Времовка, Большая Новоселка и Угледар в Донецкой области.

В Запорожском направлении под огненное поражение попали районы 21 населенного пункта. Среди них — Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Щербаки и Степное в Запорожской области.

В Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Золотой Балки и Херсона.

Оккупанты продолжают проводить мероприятия по мобилизации местного населения на временно оккупированных территориях Украины. Так, в Горловке Донецкой области 6 января, в ходе очередного рейда мобилизовано до 30 человек, четверо из них с инвалидностью. После двух дней так называемой подготовки на полигоне Восточный их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск.

Противник продолжает нести потери. Так, в больницу в Новотроицком Херсонской области за первую неделю 2023 года привезли около 120 оккупантов.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также три удара по позициям его ЗРК.

Также ВСУ сбили два вражеских разведывательных БПЛА типа Орлан.

Подразделение ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразило пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов.