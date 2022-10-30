Российские войска снизили темп наступления под Бахмутом после удара ВСУ — ISW

30 октября, 09:08
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Российские силы снизили темп своих наступательных операций под Бахмутом 29 октября, предположительно, после удара Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в сводке Американского института изучения войны (ISW).

Украинские силы нанесли высокоточный удар по российским войскам, которые готовились к новой атаке, к югу от Бахмута в районе Майорска. В результате удара погибли около 300 российских военнослужащих.

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Российские войска эвакуировали 60 раненых в медицинское учреждение в Горловке Донецкой области.

Украинский генеральный штаб впоследствии не сообщал ни о каких российских наземных атаках под Бахмутом ни в своих утренних, ни в своих вечерних сводках.

30 октября, по данным Генштаба, атаки оккупантов возобновились.

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Война России против Украины

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