Оккупанты пытаются захватить Белогоровку, защитники Украины успешно отбили штурм под Краснопольем — Генштаб 5 июля, 19:19 Защитники Украины (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 5 июля, на 132-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



угроза ракетно-авиационных ударов с территории Беларуси сохраняется, в белорусской армии проводят проверку системы управления и оповещения;

на Северском направлении россияне обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Мхи, нанесли авиаудар возле Эсмани;

россияне обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Мхи, нанесли авиаудар возле Эсмани; на Харьковском направлении оккупанты обороняются на ранее захваченных рубежах, обстреливают районы населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Русские Тишки, Циркуны, Кутузовка, Базалиевка, Пришиб, Шевелевка и Протопоповка с использованием танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии;

оккупанты обороняются на ранее захваченных рубежах, обстреливают районы населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Русские Тишки, Циркуны, Кутузовка, Базалиевка, Пришиб, Шевелевка и Протопоповка с использованием танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии; враг нанес авиаудар в районе Харькова, вел безуспешный штурм возле Сосновки и отступил;

на Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение, вел артобстрелы возле Дибровного, Долины и Адамовки. Защитники Украины успешно отбили вражеский штурм в районе Краснополья;

противник пытается улучшить тактическое положение, вел артобстрелы возле Дибровного, Долины и Адамовки. Защитники Украины успешно отбили вражеский штурм в районе Краснополья; на Донецком направлении основные усилия войск страны-террориста направлены на то, чтобы взять под контроль дорогу Бахмут-Лисичанск и попытаться захватить Белогоровку ;

основные усилия войск страны-террориста направлены на то, чтобы ; на Краматорском направлении россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Кривой Луки и Серебрянки, нанесли авиаудар возле Северска. Бои в районе Белогоровки продолжаются;

россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Кривой Луки и Серебрянки, нанесли авиаудар возле Северска. Бои в районе Белогоровки продолжаются; на Бахмутском направлении оккупанты обстреливал украинских защитников из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Кодемы, Покровского, Зайцевого, Зализного и Новоселовки;

оккупанты обстреливал украинских защитников из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Кодемы, Покровского, Зайцевого, Зализного и Новоселовки; противник вел штурм в районах Спорного и Вершины при поддержке артиллерии и тактической авиации, бои продолжаются;

на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются артобстрелы вдоль линии фронта, оккупанты нанесли авиаудары по позициям Сил обороны Украины в районе Авдеевки;

продолжаются артобстрелы вдоль линии фронта, оккупанты нанесли авиаудары по позициям Сил обороны Украины в районе Авдеевки; на Южнобугском направлении враг совершал систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах Осокоровки, Добрянки, Потемкиного, Ивановки, Березнеговатого, Партизанского, Червоной Долины, Киселевки и Мирного. Угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона остается;

враг совершал систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах Осокоровки, Добрянки, Потемкиного, Ивановки, Березнеговатого, Партизанского, Червоной Долины, Киселевки и Мирного. Угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона остается; подразделения защитников Украины успешно выполняют ракетно-артиллерийские огневые задачи, а противнику все сложнее восполнять потери.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор потеряла 36 350 человек личного состава, 1594 танка, 3772 ББМ, 247 РСЗО, 217 самолетов, 187 вертолетов, 660 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.

Запорожское направление: ВСУ начали использовать РСЗО HIMARS https://www.youtube.com/embed/NdTUAnIAVPw

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