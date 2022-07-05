Оккупанты пытаются захватить Белогоровку, защитники Украины успешно отбили штурм под Краснопольем — Генштаб
Защитники Украины (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 5 июля, на 132-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:
- угроза ракетно-авиационных ударов с территории Беларуси сохраняется, в белорусской армии проводят проверку системы управления и оповещения;
- на Северском направлении россияне обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Мхи, нанесли авиаудар возле Эсмани;
- на Харьковском направлении оккупанты обороняются на ранее захваченных рубежах, обстреливают районы населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Русские Тишки, Циркуны, Кутузовка, Базалиевка, Пришиб, Шевелевка и Протопоповка с использованием танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии;
- враг нанес авиаудар в районе Харькова, вел безуспешный штурм возле Сосновки и отступил;
- на Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение, вел артобстрелы возле Дибровного, Долины и Адамовки. Защитники Украины успешно отбили вражеский штурм в районе Краснополья;
- на Донецком направлении основные усилия войск страны-террориста направлены на то, чтобы взять под контроль дорогу Бахмут-Лисичанск и попытаться захватить Белогоровку;
- на Краматорском направлении россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Кривой Луки и Серебрянки, нанесли авиаудар возле Северска. Бои в районе Белогоровки продолжаются;
- на Бахмутском направлении оккупанты обстреливал украинских защитников из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Кодемы, Покровского, Зайцевого, Зализного и Новоселовки;
- противник вел штурм в районах Спорного и Вершины при поддержке артиллерии и тактической авиации, бои продолжаются;
- на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются артобстрелы вдоль линии фронта, оккупанты нанесли авиаудары по позициям Сил обороны Украины в районе Авдеевки;
- на Южнобугском направлении враг совершал систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах Осокоровки, Добрянки, Потемкиного, Ивановки, Березнеговатого, Партизанского, Червоной Долины, Киселевки и Мирного. Угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона остается;
- подразделения защитников Украины успешно выполняют ракетно-артиллерийские огневые задачи, а противнику все сложнее восполнять потери.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор потеряла 36 350 человек личного состава, 1594 танка, 3772 ББМ, 247 РСЗО, 217 самолетов, 187 вертолетов, 660 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.
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