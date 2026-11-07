Об этом вечером в пятницу, 6 ноября, сообщил мониторинговый проект DeepState.

«Враг продвинулся вблизи Светлого и Васильевки», — говорится в сообщении.

Фото: Фрагмент карты DeepState

Фото: Фрагмент карты DeepState

4 октября DeepState сообщили, что войска РФ продвинулись в Константиновке Донецкой области.

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22 октября DeepState сообщили, что войска РФ продвинулись в селе Рай-Александровка Краматорского района и вблизи села Вольное Покровского района Донецкой области.

17 октября спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев опроверг заявления начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о продвижении войск РФ на фронте. Он назвал доклад Герасимова от 16 октября о выходе к окраинам Краматорска и Запорожья, а также о захвате ряда населенных пунктов, откровенной ложью и манипуляциями.

Он также опроверг информацию о захвате армией РФ более 1800 кв. км территории с сентября 2026 года. На самом деле Силы обороны с начала осени освободили больше территории, чем захватили российские оккупанты, сообщил Ковалев.

Также не соответствуют действительности заявления РФ о захвате городов Доброполье и Константиновка, поселка Алексеево-Дружковка, а также о выходе российских войск на окраины Краматорска Донецкой области. По состоянию на утро 17 октября, по словам представителя Генштаба, Доброполье остается под контролем Украины, а в Константиновке продолжаются бои.