Боец 24 ОМБр на трофейном Гиацинте уничтожает российскую пехоту и технику, Часов Яр, ноябрь, 2024 год (Фото: 24 ОМБр / Сухопутные войска ВСУ / Telegram)

Российские оккупанты продвинулись в районе Зверева (Донецкая область), вблизи Новогригорьевки (Запорожская область) и Новоселовки (Днепропетровская область), сообщает аналитический проект DeepState в субботу, 25 октября.

По данным аналитиков, общая площадь продвижения оккупантов за сутки составляет 8,8 кв. км.

На прошлой неделе средний ежедневный прирост территории, контролируемой российскими войсками, составлял 8,51 кв. км, а «серая зона» увеличивалась на 7,35 кв. км в день. В сентябре темп продвижения россиян составлял в среднем 8,6 кв. км в день.

Ситуация в Днепропетровской области — главное

2 октября проект DeepState сообщил, что российские войска захватили два населенных пункта в Днепропетровской области и один — в Запорожской области: Калиновское, Ольговское и Березовое. Впоследствии 20-й армейский корпус сообщил, что Силы обороны Украины контролируют ситуацию в селе Калиновское, продвижение РФ остановлено.

3 октября в DeepState сообщили, что Силы обороны Украины провели успешную зачистку российских оккупантов в Сосновке, Хорошем, Новоселовке и Снежном в Днепропетровской области.

7 октября DeepState заявил, что российские войска оккупировали село Малиевка в Днепропетровской области, а также продвинулись возле еще нескольких населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

13 октября сообщалось об оккупации села Терновое в Днепропетровской области.