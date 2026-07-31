Россияне продвинулись возле Калеников в Краматорском районе — DeepState

31 июля, 14:39
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Россияне продвинулись в Донецкой области (Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Россияне продвинулись в Донецкой области (Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Российские войска продвинулись вблизи Калеников Краматорского района Донецкой области. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил проект DeepState.

«Враг продвинулся вблизи Калеников», — говорится в сообщении.

Скриншот видео / DeepState
Инфографика: Скриншот видео / DeepState

28 июля DeepState сообщил, что российские войска усиливают давление на Славянско-Краматорскую агломерацию, наращивая интенсивность массированных обстрелов и применение беспилотников. По данным проекта, российские подразделения продолжают попытки проникновения в Константиновку и стараются закрепиться в черте города для накопления пехоты и последующего расширения контроля над территорией.

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По оценке DeepState, Славянск и Краматорск также находятся под постоянными ударами. Кроме того, российская армия постепенно разворачивает силы для кампании на Славянско-Краматорском направлении.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Краматорск Донецкая область Война России против Украины Deep State

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