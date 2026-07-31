«Враг продвинулся вблизи Калеников», — говорится в сообщении.

Инфографика: Скриншот видео / DeepState

28 июля DeepState сообщил, что российские войска усиливают давление на Славянско-Краматорскую агломерацию, наращивая интенсивность массированных обстрелов и применение беспилотников. По данным проекта, российские подразделения продолжают попытки проникновения в Константиновку и стараются закрепиться в черте города для накопления пехоты и последующего расширения контроля над территорией.

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По оценке DeepState, Славянск и Краматорск также находятся под постоянными ударами. Кроме того, российская армия постепенно разворачивает силы для кампании на Славянско-Краматорском направлении.