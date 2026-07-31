Россияне продвинулись возле Калеников в Краматорском районе — DeepState
Россияне продвинулись в Донецкой области (Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)
«Враг продвинулся вблизи Калеников», — говорится в сообщении.
28 июля DeepState сообщил, что российские войска усиливают давление на Славянско-Краматорскую агломерацию, наращивая интенсивность массированных обстрелов и применение беспилотников. По данным проекта, российские подразделения продолжают попытки проникновения в Константиновку и стараются закрепиться в черте города для накопления пехоты и последующего расширения контроля над территорией.
По оценке DeepState, Славянск и Краматорск также находятся под постоянными ударами. Кроме того, российская армия постепенно разворачивает силы для кампании на Славянско-Краматорском направлении.